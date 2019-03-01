SBL》台啤困住裕隆桑尼 鞏固龍頭寶座

臺灣啤酒蔣淯安切入上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕暫居龍頭寶座的台啤，昨於末節後段甩開裕隆的追擊。洋將塞瑟夫攻下25分、17籃板，後衛蔣淯安也進帳17分，終場台啤83：75獲勝，拉開與第二名金酒的勝差到1場。

裕隆本季最佳洋將大熱門桑尼此役陷入低潮，連罰球都失準，7投僅1中，全場貢獻7分，創下本季新低。

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新北裕隆桑尼（右）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

前三節打完雙方戰成平手，末節蔣淯安挺身而出，單節進帳8分，成為致勝功臣。

蔣淯安表示，「賽前教練提醒我們一定要鞏固籃板，尤其是阻擋桑尼在籃下的攻勢，但失誤過多，仍必須盡快修正。」

此役台啤抓下46個籃板球，比裕隆多了15個，卻也發生了23次失誤。

臺灣啤酒塞瑟夫（左）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

新北裕隆林韋翰（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣啤酒黃聰翰（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

新北裕隆B.戴維斯反手上籃。（記者陳志曲攝）

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