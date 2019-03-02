MLB》哈波告別國民 前隊友：他會以「費城人」之姿被記得

哈波與費城人簽13年約，合約走完已39歲。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）與費城人簽下13年長約，前國民隊友沃斯（Jayson Werth）以過來人經驗給予哈波高度肯定，認為哈波未來會以費城人球員的身份被記得，也會選擇以費城人球員身份進駐名人堂。

前大聯盟球員沃斯生涯為費城人效力4季，曾在2008年幫助球隊奪冠，隨後在國民待了7年。大聯盟官網報導，在國民隊期間，沃斯很常與哈波分享在費城人打球的回憶，在哈波成為自由球員後，沃斯並沒有、也不需要再跟哈波多說什麼。

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「我告訴他，如果你在費城贏球，會是最棒的，我不認為在其他城市能贏得更爽，費城曾經衝上巔峰、也曾輸到谷底，要打球、這裡就是最棒的地方。」沃斯說，認為哈波有很多機會證明自己，因為他有整整13年的時間能夠打出身價。

沃斯看好哈波有足夠時間證明身價。（資料照，法新社）

沃斯認為費城的球迷很在乎球員表現，對於簽大約球員的期望勢必更高，雖然球員簽大約後表現走樣的例子很多，但他相信哈波的能力與資歷都與常人不同，看好哈波能在費城大放異彩，以費城人球員之姿被人們記得。

「哈波是世代裡萬中選一的球員，有如實驗室裡創造出的超級大物，年紀輕輕就大放異彩。」沃斯說，「加入費城人會成為他的傳奇，他會以費城人球員之姿被記得，如果他入選名人堂，他會以費城人球員之姿進駐，接下來的13年會定義他的職業生涯。」

國民前隊友們也用自己的方式祝福哈波，新星透納（Trea Turner）坦言哈波不在感覺很怪，預期下回重逢一定相當有趣，年輕強投史崔斯柏格（Stephen Strasburg）則搞笑嗆聲：「我們在這近距離看他6、7年了，我相信我們已經有了很棒的球探報告。」

沃斯認為哈波會以費城人球員之姿進駐名人堂。（資料照，USA Today Sports）

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