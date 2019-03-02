MLB》費城人考慮退休哈勒戴球衣 哈波改穿3號

哈波在國民7季都穿34號。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）與費城人簽下13年長約，預計明天舉行加盟記者會，由於費城人考慮退休34號球衣，哈波轉戰費城人後，將改穿3號球衣。

《費城詢問報》記者Matt Breen率先在推特透露，哈波加盟費城人將改穿3號，大聯盟記者Todd Zolecki 報導，雖然費城人尚未公佈，但消息來源指出，哈波將改穿3號球衣，因為費城人考慮退休已逝名人堂巨投哈勒戴（Roy Halladay）的34號球衣。

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哈波過去7季在國民都穿34號，哈波曾說是要向偶像曼托（Mickey Mantle）致敬，但當時無法拿到偶像的7號，所以用「3+4=7」的概念挑了34號。這次轉戰費城人改穿3號球衣，與費城籃球傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）相同。

《theScore》網站指出，哈波將成為費城人隊史第34位穿3號的球員，名人堂球員Chuck Klein、7屆金手套得主Dale Murphy與老將潘斯（Hunter Pence）都曾穿過費城人的3號球衣。

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