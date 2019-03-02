足球》2332次傳球「0」助攻 切爾西中場寫難堪紀錄

切爾西中場喬吉尼奧表現欠佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕切爾西中場喬吉尼奧（Jorginho）本季狀態欠佳，除了僅收獲1顆進球外，還成為了英超傳球最多的0助攻球員，加上最近藍軍表現不穩定，也讓他成為球迷檢討對象，甚至被球迷噓聲伺候。

數據統計，截至2月28日，喬吉尼奧送出2332次傳球，不過助攻次數卻是慘澹的「0」，也打破了前斯旺西中場布里頓（Leon Britton）在11/12賽季創下的2200次傳球0助攻的紀錄。

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談到此事，喬吉尼奧表示：「球迷本來就是這樣，如果你沒贏球，他們就會抱怨你。他們有抱怨的權利，但我還是保持冷靜。我會繼續做好自己的工作，我相信我能展現我的價值，並且改變球迷的想法。」

切爾西目前以53積分排在英超第6名，落後第4的兵工廠3分。對於想取得歐冠資格的藍軍來說，剩下10輪的比賽場場都是關鍵，球迷也期望喬吉尼奧的表現能夠回溫。

球迷期望喬吉尼奧的表現能夠回溫。（資料照，美聯社）

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