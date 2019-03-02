MLB》巨人總裁當街撂倒妻子 警方、大聯盟介入調查

巨人總裁被拍到當街對妻子動手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人高層傳出負面新聞，球隊總裁兼執行長巴爾（Larry Baer）被拍到當街對妻子動粗，雖已發佈道歉聲明，但大聯盟和警方都要介入調查。

《TMZ Sports》昨發佈一段影片，主角是巨人隊總裁兼執行長巴爾，他在公共場合與妻子發生爭執，當街動手把妻子撂倒在地。妻子Pam Baer隨後發佈聲明試圖還原當時狀況，表示是自己拿走丈夫手機、不想歸還，當她要從椅子上站起來時，椅子倒了，加上因為之前腳有受傷，才會失去平衡跌倒地上。

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Pam Baer表示，自己沒有因為今天發生的事情，受到任何傷害，重申她與丈夫的婚姻仍然相當美滿，夫妻兩人也在共同聲明中道歉，表示他們對於今天的狀況感到非常羞愧，已經解決問題。

動手的巴爾隨後也發了道歉聲明，表示對於自己造成妻子、小孩以及球團造成傷害，真心感到抱歉，這次的事情不代表他的為人，但是事情已經發生，他會盡他所能，保證永不再有這種不當舉止。

當地警局表示，警方已得知這起事件，並展開調查，大聯盟官方發言人也回應：「大聯盟已經注意到這起意外，如同其他類似狀況，我們會立即開始蒐集真相，在程序完成之前，不會再有後續發言。」

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