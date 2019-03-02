NBA》全隊7人得分上雙 綠衫軍退巫師終止4連敗

厄文送出12次助攻，成功串起綠衫軍攻勢。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今坐鎮主場迎戰巫師，綠衫軍此役多達7人得分上雙，加上球星厄文（Kyrie Irving）優異的組織串聯，終場塞爾提克以107：96擊退巫師，成功終止4連敗。

半場結束綠衫軍帶著4分領先進入第三節。易籃後，厄文與小莫里斯（Marcus Morris）連續得分助球隊取得6分優勢。不過巫師後衛J.帕克（Jabari Parker）末段跳出來連砍5分，包括1顆準壓哨三分球，助巫師追到僅1分差。

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比賽來到決勝節，巫師後衛史托倫斯基（Tomas Satoransky）開節率先完成三分打，率隊反超比分。不過綠衫軍很快回神，並打出一波12：2高潮，隨後史馬特（Marcus Smart）連取5分將領先擴大至雙位數。巫師追分乏力，最終綠衫軍以11之差帶走勝利，終止連敗。

塞爾提克今有7位球員得分上雙，厄文繳13分12助攻6籃板成績，莫里斯與哈佛德（AI Horford）合砍35分，史馬特與J.布朗則分別攻下16、13分。巫師方面則以後衛畢爾（Bradley Beal）全場最高的29分為最佳。

畢爾空砍29分。（法新社）

哈佛德貢獻18分6籃板。（法新社）

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