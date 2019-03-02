日職》大王連兩打席繳白卷 清宮2分砲火腿先馳得點

王柏融。（資料照，取自日本火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今在主場迎戰橫濱DeNA，王柏融擔任先發第四棒、左外野手，今是他首次披上火腿球衣在札幌巨蛋主場出賽，挑戰連續9場敲安。王柏融熱身賽累計18打數11安打、打擊率6成11。

王柏融在1局下一二壘有人的情況下迎來首打席，面對橫濱先發左投石田健大，敲出左外野飛球出局，無法推進隊友。王柏融4局下再度上場打擊，擊出右外野飛球出局，而隊友清宮幸太郎在該局敲出2分砲，助隊先馳得點。

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上稿時間：12:33

更新時間：14:25

熱身賽先發名單：

日本火腿

第一棒 西川遥輝 中外野手

第二棒 大田泰示 右外野手

第三棒 近藤健介 三壘手

第四棒 王柏融 左外野手

第五棒 横尾俊建 一壘手

第六棒 清宮幸太郎 指定打擊

第七棒 田中賢介 二壘手

第八棒 鶴岡慎也 捕手

第九棒 中島卓也 游擊手

先發投手 馬丁尼茲

橫濱DeNA

第一棒 神里和毅 中外野手

第二棒 宮崎敏郎 三壘手

第三棒 索托 二壘手

第四棒 筒香嘉智 指定打擊

第五棒 羅培茲 一壘手

第六棒 佐野惠太 左外野手

第七棒 大和 游擊手

第八棒 嶺井博希 捕手

第九棒 楠本泰史 右外野手

先發投手 石田健大

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