NBA》湖人末節崩盤惹詹皇不開心 公鹿7連勝季後賽門票到手

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽之路岌岌可危的湖人，今天在主場迎戰東部第一的公鹿，前3節戰況膠著，直到決勝節後半段，湖人出現離譜失誤後士氣大崩盤，再加上布雷德索（Eric Bledsoe）狂飆本季新高的31分，公鹿終場以131：120帶走勝利，也成為首支確定季後賽的隊伍。

首節上演個人飆分秀，米德爾頓（Khris Middleton）和英葛蘭（Brandon Ingram）互不相讓，公鹿取得1分領先，湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）和詹姆斯（LeBron James）在第二節聯手追分，半場終了前打出一波10：2的攻勢超前，以65：59領先。

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易籃後戰況陷入膠著，湖人雖然有效守住了「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo），英葛蘭第三節獨拿13分穩住領先優勢，但剛續約的布雷德索末節挺身互咬比分，決勝節最後2分多鐘，完成3分打以121：118超前，隨後湖人發球發生致命失誤，讓布洛格登（Malcolm Brogdon）砍進三分彈，隨後布雷德索再補上一顆鎖定勝局，湖人被打出15：2的攻勢後一洩千里，詹姆斯臉色不悅的離開球場，公鹿終場就以131：120擊敗湖人，近期拉出一波7連勝。

布雷德索。（今日美國）

詹姆斯繳出31分、10助攻和7籃板，英葛蘭也有31分、8籃板的表現；公鹿表現最佳的非布雷德索莫屬，貢獻31分外，另有9籃板和5助攻，布洛格登挹注21分，安德托昆波則有16分、15籃板、6助攻和3火鍋的全能表現。

湖人吞敗後戰績來到30勝32負，始終拉不近與西部老八的距離，現在與第8名的馬刺有2.5場勝差。

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