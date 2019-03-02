NBA》楊恩燃燒自我砍49分 老鷹、公牛4OT總得分載入史冊

T.楊恩拿49分寫個人新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹和公牛今上演精彩的4度延長大賽，儘管T.楊恩（Trae Young）燃燒自我奮戰56分鐘，狂飆49分刷新個人新高，最終球隊以161：168惜敗，2隊總得分329分寫史上第3高紀錄。

T.楊恩明星賽後狀態火熱，今第四節個人獨拿18分，包括最後3.3秒的超前三分彈，然而老鷹在最後一擊賠上犯規，波特（Otto Porter Jr.）3罰全中將比賽帶入延長。

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T.楊恩延續手感，5分鐘內再有11分進帳，含最後1秒的上籃進球，再助老鷹拉長戰線，兩方人馬一路廝殺到四度延長，幾乎都已氣力放盡，公牛最後靠著一波9：2攻勢終結打滿68分鐘的惡戰。

這是NBA史上第15次的4度延長戰，兩隊都至少拿160分以上的高分則為第3次，前一次要追溯至1983年12月13日的金塊與活塞之戰。

另外，2隊合拿329分排史上第3，僅次於1983年金塊活塞戰的370分和1982年公鹿馬刺的337分。

拉文拿47分。（美聯社）



T.楊恩連3戰得分飆破30分，今還傳出多達16次的助攻，不過也發生9次失誤，公牛拉文（Zach LaVine）和他對飆，47分同樣創個人新高。

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