MLB》哈波13年史上最大約 洋基球員驚呆

哈波與費城人簽下13年合約，寫最大約紀錄。（圖擷取自費城人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce​ Harper）和費城人簽下一紙13年3.3億美元的史上最貴合約，震撼棒壇，美媒透露，洋基球員第一時間聽聞消息驚嘆聲聲四起，還露出難以置信的神情。

26歲哈波和費城人簽下13年合約，且擁有完全不得交易條款權力，及沒有跳脫條款，很可能會「待好待滿」，等到2031年跑完合約才會離開費城，讓不少人感到相當驚訝。

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《The Athletic》記者Lindsey Adler指出，當時他告訴洋基球員哈波簽約的消息，全員都相當震驚，有一名不具名的投手說，「沒有跳脫條款？哇，那只能好好享受在費城的日子囉！」還有人表明，自己不會在同一隊打13年。

但其實哈波早在已多次表態就是以「長約」為目標，也因此拒絕巨人開出平均薪資更高的「短約」，就是想在剩下的職業生涯待在同隊。

過去史上最大約為洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）與馬林魚簽下的13年3.25億美元，如今被哈波刷新紀錄，他也大方恭喜對手，「這很棒，對他（哈波）是件好事，其實合約這種東西總有一天會被打破，我不是很在意啦！」

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