NBA》快艇多點開花攻勢發威 國王苦吞3連敗

沙米特第三節手感發燙。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今客場迎戰國王，儘管國王後衛希爾德（Buddy Hield）砍全場最高的23分，但仍不敵快艇全隊多達7人得分上雙的攻勢，終場快艇以116：109擊退國王，送給國王3連敗。

半場結束國王以56：52領先快艇，易籃後，快艇打出一波7：0攻勢，成功反超比分。中段，快艇後衛沙米特（Landry Shamet）完成四分打，隨後再砍進三分球，助快艇帶著5分領先進入第四節。

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比賽來到決勝節，沙米特手感依舊火燙，他與L.威廉斯（Lou Williams）前半段合轟12分，助快艇擴大領先至雙位數。雖然國王很快反擊一波10：0攻勢，但關鍵時刻，L.威廉斯跳出來連得6分穩定軍心，最終快艇以7分差拿下勝利。

快艇沙米特貢獻全隊最高的20分，前鋒加林納里（Danilo Gallinari）與L.威廉斯分別挹注19、17分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手拿下30分。國王方面則以希爾德的23分為最佳。

希爾德空砍23分，國王吞下3連敗。（美聯社）

L.威廉斯關鍵時刻挺身而出，率領快艇拿下勝利。（美聯社）

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