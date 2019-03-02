NBA》超不爽被自家球迷噓 一眉哥：我的職涯我做主！

A.戴維斯不爽被主場球迷噓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）日前高喊賣我，但最終沒能如願，近日坦言在主場被噓讓他很不爽，強調他要當自己職業生涯的執行長。

A.戴維斯近日接受詹姆斯（LeBron James）出資製作的節目訪問，暢談自己對於生涯規劃的堅持，以及之前因為要求交易、成為媒體箭靶的不愉快，「所有媒體頭條都在講我，我現在終於有機會可以接管我自己的生涯，說我想說的，做我想做的。」

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A.戴維斯表示現在每個人都說他變了，大家都告訴他，他已經長大了，是時候管好自己的事業，管好自己的職業生涯，「所以現在，身為一位球員，身為我自己事業的執行長，我擁有權力，我要做我想做的事，不是別人要我做的事。」

曾經大力促成湖人追求A.戴維斯、最後失敗的球星詹姆斯，也在節目中發聲力挺AD，認為仍有許多來自高層的力量，操控影響著球員形象與動向，但詹姆斯也說，26歲的A.戴維斯在過去5年都是聯盟頂尖球員，已經開始展現個人影響力。

A.戴維斯想要自己職涯的主導權。（資料照，美聯社）

尋求交易失敗的AD，目前還有1年多的合約要走，他坦言因為之前的風波，讓他與球團有點尷尬，他不確定球團未來有何打算，「顯然地我表明了我的意願，但他們不讓我走，所以對我來說，我也不知道到底會發生什麼事。」

談到在要求交易後首度在主場出賽，竟遭自家球迷狂噓，AD坦言當時真的覺得非常不爽，「當我走進球場、聽到噓聲，我當時想，X的，我在這裡7年，為你們盡心盡力耶，所以那真的讓我很不爽，既然他們要這樣，那就結束了，我當時想，我要拿個30分。」該役AD拿到32分，幫助球隊贏球，球場噓聲歡呼聲夾雜。

「我一拿到球，他們就噓我，然後我們開始落後，我一樣打自己的球，然後他們在那邊『我們要AD』，我就想，拜託，你們想清楚好嗎，你們可不能又噓我、又為我喝采啊。」AD說。

A.戴維斯要照自己的意願做事。（資料照，USA TODAY Sports）

A.戴維斯對於主場噓聲相當感冒。（資料照，美聯社）

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