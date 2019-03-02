NBA》菜鳥第一人！T.楊恩超狂數據寫紀錄

T.楊恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹新星T.楊恩（Trae Young）今雖然沒能在4度延長賽扮演英雄，最終球隊以161：168惜敗公牛，但他單場爆砍49分、16助攻的表現驚艷全場，成為史上第一位完成此瘋狂成就的超級新人！

T.楊恩明星賽後狀態火熱，今他在第四節帶頭追分，助老鷹克服11分落後，將戰線拉長延長賽，雖奮戰多時結果並不如意，但T.楊恩稱職扮演進攻利器，單場狂飆49分寫本季新人賽季新高，同時他與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、羅賓森（David Robinson）和艾佛森（Allen Iverson）前輩並列，成為近40年來第4位連3戰砍30分的超級菜鳥。

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更可怕的是，過去NBA史上也僅4人能單場拿45分、15助攻，但T.楊恩是唯一一位菜鳥，難得紀錄也拉抬他問鼎年度新人王的氣勢。

T.楊恩角逐年度新人最大競爭對手無疑是獨行俠的東契奇（Luka Doncic），兩人至今的表現也時常被拿來比較，今NBA官方公布東西部2月最佳新人，T.楊恩和東契奇再度獲獎。

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