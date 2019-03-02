日職》怕藤浪晉太郎丟「爆頭球」？ 軟銀全換左打面對他

藤浪晋太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎強投藤浪晉太郎過去兩年深受控球所苦，數度被下放二軍，本季力圖振作。阪神今天在熱身賽對上軟銀，藤浪晉太郎後援2局無失分，送出2次三振，但面對的都是左打。該場比賽軟銀以0：1輸球。

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藤浪晉太郎前一場對24日登板對中日龍，投4局被敲4安失3分，出現多達6次四死球，包含危險的頭部觸身球，他往右打者內角球丟仍不時會失控砸到對手。合計2場在沖繩的熱身賽，藤浪晉太郎共投9局被敲13安，投出9次四死球，失掉6分。為了調整，藤浪瘋狂在牛棚練投找感覺，還出現單日練投超過300球以上。

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此戰藤浪晉太郎在第7局下登板，軟銀打線這時全啟用左打，不讓右打上場。總計藤浪2局用了17球，面對7名打者都是左打，被敲2安，沒有失分，而且他的投球姿勢做修正，最快球速有156公里。



過去兩季藤浪晉太郎表現不佳，上季先發13場，戰績5勝3敗防禦率高達5.32，是他職業生涯最糟，共70局投球投出47次保送、4次觸身球，還有5次暴投，控球不穩是他最主要的問題。

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