UBA》曾祥鈞25分、林哲霆關鍵抄截 輔大斬斷師大19連勝

曾祥鈞攻下25分，助輔大砍斷師大連勝之旅。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級複賽在健行科大開打，本季尚未嘗過敗仗的台灣師大，今迎戰輔仁大學陷入苦戰，輔大曾祥鈞砍25分，加上奇兵林哲霆的關鍵抄截，終場以75：69獲勝，斬斷台師的19連勝。

今與輔大交手，師大陷入苦戰，雖一度取得雙位數領先，卻在第2節尾聲讓對手超前；易籃後，雙方一路拉鋸，師大靠著蘇士軒的壓哨球，取得1分領先。

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輔大終止師大連勝之旅。（記者林正堃攝）

決勝節倒數3分鐘，師大隊長周桂羽挺身而出，連投帶罰一口氣進帳5分，加上詹軍一記三分球，助隊要回領先；最後1分半鐘，輔大林哲霆以三分彈還以顏色，加上盧峻翔的罰球，又讓局勢翻轉。

輔大林哲霆遭師大後衛陳又瑋犯規上罰球線，且穩穩兩罰俱中，讓輔大取得3分超前，讀秒階段，師大採取犯規戰術未果，與20連勝擦身而過。

輔大曾祥鈞繳全隊最高25分、10籃板，林哲霆11分次之，輔大教練楊哲宜表示，球隊前幾場表現不穩定，主要是太依賴個人能力，今天能夠贏球，靠得是團隊的發揮，及確實執行戰術。

今在關鍵時刻投進三分球，且成功抄截阻斷師大反撲的林哲霆則說：「出手當下沒想太多，即使沒進我相信祥鈞也搶得到，和隊友彼此信任。」大一的林哲霆，畢業於宜蘭高中，過去沒體驗過8強賽事，他坦言前幾場比賽有些緊張，也感謝隊友、教練的鼓勵。

師大周桂羽攻下全隊最高13分、6助攻，蘇士軒10分次之，沒能幫助延續連勝紀錄，周桂羽表示，最後階段有些心急，大家也不夠專注。

曾祥鈞攻下25分，助輔大砍斷師大連勝之旅。（記者林正堃攝）

輔大曾祥鈞砍下25分。（記者林正堃攝）

輔大楊承翰上籃得分。（記者林正堃攝）

輔大魏嘉豪上籃得分。（記者林正堃攝）

輔大吳沛嘉拉下籃板球。（記者林正堃攝）

輔大終止師大連勝之旅。（記者林正堃攝）

師大周桂羽上籃得分。（記者林正堃攝）

師大主控陳又瑋犯滿畢業。（記者林正堃攝）

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