高球》泰后盃亞太業餘錦標賽 安禾佑力拚個人、團體前三

台灣女子高球代表隊2日上午6時搭機前往澳洲阿德雷德，參加2019泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽。右起教練徐易騰，選手安禾佑、陳伶潔、邱譓芠。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣高球代表隊一行四人，今飛澳洲阿德雷德，參加2019年第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，陣中年紀最小的安禾佑希望團體、個人都能闖進前3名。

泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽始於1979年，為亞太地區最重要的業餘女子高球隊際比賽，今年共有韓、日、澳、紐、台、港、中國等14隊參賽，我國自1998年起參賽，今年為連續第22年參賽，已成評估國內女子高球選手績效最重要的國際賽事。

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前世界球后曾雅妮於2004至2006年連續3年參加泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，並於2005和2006年兩度為我國贏得團體冠軍，2005年16歲時更包辦團體及個人雙冠后，為隨後璀璨的職業生涯預放光芒。

今年由國手選拔賽前三名陳伶潔、邱譓芠、安禾佑出征，並由高球新銳教練徐易騰首次領軍，希望突破近年來低迷的戰績。自2009年以亞軍作收後，台灣隊僅在2016年獲得第4名，其餘均在5名外，去年更跌至第10名，創下史上次差戰績，僅優於2012年的第11名。

台灣隊教練徐易騰期許，這次至少突破去年戰績，並以恢復過去光榮的戰史為最高目標。亞太業餘女子高球隊際錦標賽每隊均派3名選手角逐，並擇較優前兩名選手成績總和計算團體成績。

國手選拔賽獲第一名的陳伶潔表示，她最近幾天都在強化短距鐵桿的精準度，希望能締造佳績為國爭光。安禾佑自認狀況不差，且信心十足，以設定團體、個人前三名，打出國際賽代表作，安禾佑去年連續參加雅加達亞運及青年奧運會兩大賽事，今年又在第一項大賽披掛上陣，戰績穩定且國際賽經驗豐富，將是她最強而有力的倚靠。

2019年第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽訂3月6日至8日在澳洲阿德雷德Glenelg球場舉行，亞洲女子高球王國南韓將尋求六連霸。自2000至2018年，19年間，南韓已獲13冠，居與賽國家之首，澳洲3冠次之，我國2冠排名第三，日本一冠居第四。

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