SBL Live》簡佑哲、愛德關鍵三分球 台啤52：50台銀

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 台銀 19 15 16 50 台啤 18 15 19 52

第三節

開節泰勒找回手感，與陳昱瑞連線得分，台銀暫時領先6分。暫停過後，台啤追分開始起色，黃聰翰砍進三分後，台啤把落後分數縮小到1分。下一波進攻，簡佑哲再砍進三分球，台啤要回領先。讀秒階段，愛德砍進三分球，但天使馬上反快攻，得分還造成對手犯規，不過罰球沒有把握。

第二節

開節愛德在罰球線上兩罰中一，不過自己搶到籃板球，再拋投連續拿下三分，也幫助台啤超前比分。但追分階段陳順祥遭吹違反運動精神犯規，追分節奏遭到阻斷。讀秒階段，張博勝要到犯規，兩罰命中後台銀扳平比數。李愷彥因為周伯勳的犯規，賠上第二次犯規，陳昱瑞兩罰中一後，台銀要回領先。

第一節

開賽王子綱、張博勝互別苗頭，在台啤先發多點開花下，保持三分領先。但天使維持火燙表現，剩下兩分半鐘砍進大號三分球，台銀超前比數。張博勝繼續在中距離拿分，台銀保有4分領先。

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