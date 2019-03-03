衛冕軍勇士大戰七六人 今日賽事預告與轉播

勇士球星柯瑞。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上精采賽事預告與轉播！

目前處於二連敗的勇士要面對到來自東部的強權七六人，處於連勝狀態的七六人，目前位於東部第四的位置，想要在季後賽保有主場優勢，還需要更加努力，西部龍頭勇士最近狀況不佳，近十場僅拿下六勝，龍頭位置就快要不保，勇士的五星能不能及時回穩找回狀況呢，我們拭目以待

第二場NBA賽事紫金大軍湖人要對上聯盟戰績最差的太陽，全力搶進季後賽的湖人，日前對戰排名後半端的球隊也無法拚勝，詹皇提早開啟計後賽模式，此戰勢必得穩穩拿下，喜愛NBA籃球的朋友們，請準時鎖定轉播囉。

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日職官辦熱身賽方面，日本火腿今天將繼續對上橫濱DeNA，「大王」王柏融昨天3打數沒表現，今天將力求好表現。而讀賣巨人則和養樂多打熱身賽，台灣好手陽岱鋼昨2打數都敲安，今盼維持好手感。詳細戰況鎖定自由體育！

SBL今天也有兩場的轉播，首先是金酒和富邦的二、三名之爭，晚間七點則要由璞園對上達欣，請球迷朋友打開電視支持台灣籃球囉。

NBA

09：30 勇士 vs. 七六人 緯來體育、愛爾達體育1台

12：00 湖人 vs. 太陽 緯來體育（D-LIVE）

UBA複賽

13：00 台師 vs. 國體

14：45 文化 vs. 義守

16：30 高師 vs. 政治

18：15 輔仁 vs. 健行

地點：健行科大

轉播：FOX體育、FOX體育3台

ABL

15:00 寶島夢想家@澳門黑熊 愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS1

SBL

17：00 金酒 vs. 富邦

19：00 璞園 vs. 達欣

地點：桃園巨蛋

轉播：WIN TV

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