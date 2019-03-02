MLB》賈吉不後悔季後賽放「紐約紐約」 今年打算當球隊DJ

賈吉（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星外野手賈吉（Aaron Judge）去年在季後賽於客場打敗紅襪隊後，大聲放歌刺激紅襪球員，如今賈吉表示自己並不後悔當時放歌的決定。

當時賈吉在客場播放「紐約紐約」慶祝比賽的勝利，而紅襪隊曾公開表示球隊並沒有受到任何的干擾，但紅襪最終以在第四戰淘汰洋基隊後，他們也決定放同樣的歌曲回擊，而紅襪隊最後更是將選為「紐約紐約」他們世界大賽奪冠的慶祝歌曲。

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賈吉表示他不知道選擇這首歌竟然會造成這麼大的轟動，同時他表示贏球放歌是他的習慣，他每一場贏球都會放歌慶祝，且通常都沒有人會聽到，因為他都是在上車前在球場進出口的隧道中放的，但紅襪隊沒有隧道，只有開放式的大廳。」

賈吉表示:「我放歌是為了激勵隊上的士氣，不是為了刺激對手，我在所有地方都會放歌，無論是飛機或是巴士上都會。」

最後賈吉表示他希望今年能成為洋基隊上的DJ，他不會因為去年的爭議就停止，球迷們可以好好期待明年紅襪與洋基交手時，賈吉會選擇播什麼歌曲了。

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