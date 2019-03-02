MLB》洋基兩大戰將傷癒歸隊 強打捕手完成春訓初登板

沙巴西亞（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基兩大戰將沙巴西亞（C.C. Sabathia）和桑契斯（Gary Sanchez）在美國時間星期五雙雙傷癒歸隊，完成了春訓的初登板。

沙巴西亞完成了在他心臟手術後的第一次牛棚練投，而桑契斯則是在完成左膝手術後的第一場春訓賽。

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沙巴西亞在這次的牛棚練投中一共練了16球，而他在投球結束後接受媒體的採訪時表示:「一切的感覺都非常好，膝蓋的狀態完全沒問題，能登上投手丘投球是一件很讓人興奮的事情。 」；而桑契斯則是蹲捕了四局的比賽，但打擊方面則是2支0。

桑契斯（資料照，法新社）

洋基總教練布恩表示:「我知道他去年因為傷勢而影響了他的表現，但他今年看起來很棒，我認為他已經克服了去年碰到的狀況。」

桑契斯受訪時則表示:「我感覺還可以，但很高興能重回打擊區，重新蹲捕並感受比賽的感覺。」

布恩表示沙巴西亞完全已經準備好在球季開幕時上場投球了，但沙巴西亞表示:「我還不確定是什麼時候會回歸，因為目前還沒在任何的投球練習中投足以先發的球數，最後他也提到，上一季的尾聲投出故意觸身球被禁賽五場，所以他將有多一週的調整時間。」

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