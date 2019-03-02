日職》昔日巨人球星對決 內海哲也3局無失分

內海哲也今年轉戰西武獅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人季後簽下自由球員強打丸佳浩、捕手炭谷銀仁朗，兩名老將長野久義和內海哲也被選為補償球員而轉隊，分別轉戰西武獅和廣島鯉魚。今天西武在熱身賽碰上廣島，內海哲也先發3局無失分，被教練團視為開幕戰先發。台灣好手吳念停此戰替補守一壘，沒有打擊機會。

內海哲也今投3局無失分，共用33球，被敲1安打，沒有投出保送，一度連續解決7個人次。其中，第二局對上前隊友長野久義，在2好1壞的情況下，他用變化球讓長野久義擊出滾地球出局。內海哲也在熱身賽的好投，也讓西武教練團設定他是開幕戰的先發投手。

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內海哲也近年表現不穩，上季在巨人出賽15場有14場先發，戰績5勝5敗防禦率4.17。曾喊出「生涯巨人」的他，去年因巨人簽下捕手炭谷銀仁朗，西武選內海哲也作為為補償球員，無奈離開效力15年的巨人軍。

此外，也是前巨人球星的長野久義，去年巨人簽丸佳浩，廣島選長野久義為補償人選，離開待了9年的巨人隊。他今2打數都敲滾地球出局，沒有表現。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

長野久義今年轉戰廣島。（取自巨人官方臉書）

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