日職》陽岱鋼先發敲2安 官辦熱身賽打擊率高達6成25

陽岱鋼首打席敲內野安打。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天和養樂多進行官辦熱身賽，台灣好手陽岱鋼2打數敲2安打，另挨1次觸身球，至今官辦熱身賽打擊率高達6成25。巨人靠著岡本和真的再見兩分砲，終場以5：4獲勝。

陽岱鋼今擔任先發右外野手，第一打席敲出三壘方向內野安打，第二打席被養樂多投手原樹理丟觸身球，第三打席陽岱鋼再揮出中間方向安打，隨即被下場。陽岱鋼至今在官辦熱身賽出賽3場，8打數5安打，打擊率高達0.625。

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巨人強打丸佳浩第三局敲出帶有1分打點的二壘安打，助球隊先馳得點。第五局丸佳浩再敲安、坂本勇人揮出二壘安打，巨人攻占二、三壘，岡本和真揮出三壘安打，打回2分。

不過，養樂多在比賽中後段展開反攻，塩見泰隆第5局敲陽春砲，第7局村上宗隆揮兩分砲，下棒西浦直亨也開轟，養樂多單局攻進3分逆轉。而巨人軍9局下反攻，岡本和真轟出右外野再見兩分砲，助巨人最後收下勝利。岡本和真此戰2安打進4打點。

巨人王牌投手菅野智之今天先發3局用39球，送出3次三振，沒有被敲安、掉分。第二任投手野上亮磨投3局失1分，鍬原拓也1局挨2轟失3分，大江龍聖、吉川光夫各投1局無失分。

養樂多先發投手小川泰弘投2局被敲2安沒有失分，送出2次三振。原樹理3局失3分，清水昇2局、梅野雄吾1局無失分，最後一任投手風張蓮0.1局挨再見轟失2分吞敗。

巨人王牌投手菅野智之今投3局無失分。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

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