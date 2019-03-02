中職》獅隊猛敲19安 熱身賽大勝高陽英雄

統一獅羅國龍擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊自辦熱身賽，今天迎戰韓職Kiwoom英雄的二軍高陽英雄隊，打者群火力大爆發，陳傑憲、唐肇廷單場猛打賞，羅國龍4局下開轟，方昶詠則有三壘安打演出，團隊合計擊出19支安打，終場17:6擊敗高陽英雄。

投手方面，教練團賽前預設王玉譜先發4局，之後依序交給瑞安、王鏡銘、邱浩鈞和陳韻文，不過瑞安因主投的第2局有限制用球數，該半局最後兩人次交給林子崴。王玉譜先發4局用74球，失3分1自責。

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統一獅先發投手王玉譜。（記者黃志源攝）

獅隊總教練黃甘霖說，王玉譜也是球隊今年春訓設定的先發輪值人選之一，目前表現都在掌控之中，「之前很多人對王玉譜的印象就是控球有待進步，不過經過幾次熱身賽，和之前赴日本高知和西武獅交流之後，整體表現都有進步，今天的變速球也在掌握之中。」黃甘霖說，先發輪值人選不嫌多，也希望會是球隊「甜蜜的負擔」。

獅隊外野一向競爭激烈，前兩年表現機會欠佳的方昶詠、羅國龍，近期熱身賽都有所表現。蔗總認為，方昶詠今年春訓看得出企圖心，若能發揮他本就擅長的腳程，對球隊有很大幫助，至於羅國龍則本就有一定實力，只是前兩年因傷影響秋、春訓，今年經過完整訓練，教練團都很期待他。

統一獅羅國龍擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

統一獅方昶詠擊出3分打點三壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅高國慶擊出2分打點安打。（記者黃志源攝）

高陽英雄先發投手高曹佑投未滿１局被換下場。（記者黃志源攝）

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