棒球》球評張昭雄看好大王 和陽岱鋼一樣揚威北海道

張昭雄與球迷合影。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕理想的棒球球評須具備什麼樣的條件？被主播張立群稱為「上古神獸」的資深球評張昭雄認為，專業球評須懂棒球規則，還要有口才。

1969年張昭雄進《聯合報》擔任記者，開始跑棒球比賽，並勤做紀錄，職棒元年到十年他在中廣和電視台擔任球評，守在收音機收聽「張老師」精闢講解球賽，是老一輩球迷共同記憶，他也長期鑽研日本職棒並撰寫專欄，數十年如一日。

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「紀錄很重要，有紀錄，才能吸引球迷投入關注。」張昭雄表示，職棒早期沒有電腦，假設明天龍象大戰，今天他至少花3小時做紀錄，了解投打對戰狀況，「也許播球時只用得到半小時，剩下2個半小時沒用到，但一定要用功做紀錄。」

張昭雄自豪地說，職棒元年到十年的每一位球員、還有現在日本職棒每一位台灣球員的紀錄，他都有蒐集，早期陳昭安在威廉波特少棒賽投出18K完全比賽，這場紀錄紙本只有他有，每次搬家都用4大卡皮箱裝大批紀錄資料。

為什麼紀錄對棒球比賽如此重要?張昭雄說，「球迷看棒球不是看高興的，要追求紀錄，像是林仲秋什麼時候打過陳義信全壘打，這一場兩人再對到，有紀錄就可以拿出來講，也是看球焦點，職棒元年我也要求所有跑棒球的記者要會記錄。」

一個稱職的棒球球評，張昭雄認為口才很重要，另外必須懂棒球規則，要解釋場上狀況給球迷知道，他說，「職棒開打前幾年，聯盟紀錄組工作人員被我罵過，我就說你們坐車，在車上是白活了，怎麼不趁這時間鑽研棒球規則呢?規則就像法律一樣，場上一發生什麼狀況，就知道是第幾條、第幾款。」

21日張昭雄將滿81歲，他坦言，近年來身體不太好，但只要棒球季開始，整個人又活了過來，像今天日職熱身賽王柏融出賽，他的心情就很好。

談到王柏融，張昭雄說，「他真的了不起，熱身賽打擊率超過6成，未來一定可以像陽岱鋼一樣，在北海道打出名氣，像我常去日本，每次從札幌車站一出來，都是陽岱鋼的旗幟、商品，就連去吃拉麵都是陽岱鋼（商品圖樣）。」他笑說，「可是拉麵貴死了。」語畢，哄堂大笑。

資深球評張昭雄（左）和主播張立群（中），今天受聯盟邀請參加中職三十周年特展對談，暢談棒球大小事。（記者羅志朋攝）

資深球評張昭雄。（記者羅志朋攝）

資深球評張昭雄。（記者羅志朋攝）

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