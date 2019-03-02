UBA》關達祐繳21分率國體逆轉政大 4強門票幾乎到手

國體大關達祐攻下21分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕衛冕軍國立體大今複賽與政治大學交手，一度陷入苦戰，決勝節成功壓制對手，讓政大單節僅拿下9分，加上關達祐砍21分，終場國體就以86：73獲勝，幾乎確定晉級。

政大闖進複賽後一勝難求，此役上半場一度領先，不料決勝節在對手嚴防之下，進攻當機，單節只進帳9分慘遭逆轉。

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國體大大三的關達祐攻下全隊最高21分，他表示，上半場戰況膠著主要原因還是在於防守，讓對方射手有太多機會，「教練在中場時有特別提醒我們，下半場特別修正。」他也認為，政大平均年齡比較小，球隊贏在經驗。

國體大目前拿下5勝，幾乎篤定晉級，而明天將對決台師大，教練桑茂森笑說：「會回去研究今天輔大是如何打敗他們。」他認為，今年UBA強度相當高，大家都想拚複賽第1晉級，加上各隊又有外籍球員助陣，在最後結果出來前，也無法斷定誰有絕對優勢，提升自己能力才是最重要的。

政大田浩攻下17分、7助攻，洪楷傑17分、5籃板，但也出現6次失誤。

國體大關達祐上籃得分。（記者林正堃攝）

國體大林正。（記者林正堃攝）

國體大楊盛硯。（記者林正堃攝）

政大田浩。（記者林正堃攝）

政大吳冠誼上籃得分。（記者林正堃攝）

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