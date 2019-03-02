棒球》二十幾年前收到兩顆子彈 張老師決定退隱江湖

資深球評張昭雄（左）和主播張立群（中），今天受聯盟邀請參加中職三十周年特展對談，暢談棒球大小事。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕人稱「張老師」的資深球評張昭雄，今天受聯盟之邀參加30週年特展與主播張立群對談，兩人暢談棒球大小事，張昭雄透露，職棒爆發第一次假球案，加上當時收到黑道組頭兩顆子彈，心灰意冷之際，職棒十年播完決定卸下球評身分。

張昭雄世新畢業，1969年進《聯合報》擔任記者，主跑體育、財經和台北市政，棒球賽事紀錄和報導經驗豐富，也鑽研日本職棒，1989年中華職棒成立籌備階段，「職棒之父」洪騰勝邀他擔任球評小組召集人，1990年3月17日中職開幕戰統一獅對兄弟象，歷史性首戰中廣主播是錢定遠，球評就是張昭雄。

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張昭雄回憶，30年前台灣要成立職棒，當時他非常反對，原因在於，首先，台灣棒球場不標準，要如何讓高薪球員下場比賽?其次，早期棒球選手根本就不知道公眾人物形象和社會責任，在公開場合嚼檳榔、穿著簡便比比皆是，再來，政府並沒有像日本那樣支持棒球。

包括張昭雄在內，當時很多國內主流媒體都認為職棒在台灣搞不起來，但洪騰勝說，「如果我沒有跳下去做職棒，那麼，就沒有人會出來做了。」

張昭雄表示，洪騰勝真的是很了不起的人物，可惜的是，職棒開打兩年半後就退居幕後，「洪董事長很要求生活細節，像裁判不能抽菸、喝酒，可惜他太早退了，如果一直做下去，或許職棒不會打假球。」

假球案是張昭雄內心永遠的痛，他回憶，職棒剛開打就有不少球迷在台北市立棒球場觀眾席賭錢，後來職棒愈來愈熱，到了職棒四年竟有球迷裝一大袋錢來球場賭，「我車停在球場，可能賭徒輸錢不甘願，把我車子弄壞，我還接到兩顆子彈，可能上一場比賽輸了，但比賽輸贏與我無關啊!」

職棒十年球季結束，張昭雄揮一揮衣袖，毅然決然離開廣播、電視台，從此不再播球，但仍在球界貢獻所學，曾任學生棒球聯盟理事、台北棒委會總幹事，適於網路媒體撰寫「張老師專欄」，專寫日本職棒。

雖然沒播中職，不過張昭雄仍很關心台灣職棒發展，他笑說，職棒開打前幾年，聯盟還要捧錢給老三台轉播，現在職棒有啦啦隊女孩，很熱鬧，這樣很好，希望未來中職有6隊，南、北各3隊，這是最理想的，也希望中職再也不要出現假球案了。

資深球評張昭雄。（記者羅志朋攝）

資深球評張昭雄。（記者羅志朋攝）

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