MLB》「小老大」為好友哈波感到開心 但布萊恩不想學他簽長約？

布萊恩（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在哈波（Bryce Harper）正式與費城人簽下13年的超級大約後，小熊「小老大」布萊恩（Kris Bryant）表示，他還在思考這張破紀錄的長約所帶給他的意義。

布萊恩表示:「13年是非常漫長的時間，我不認為自己會想要這樣的合約，而哈波到這張合約走完就39歲了，這是非常瘋狂的一件事。不過這是哈波想要的，所以我很為他高興，他是聯盟中最棒的明星之一，同時他對比賽充滿熱情和活力，所以我很開心他獲得了應得的薪水。」

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布萊恩表示他沒有在哈波的談約過程中與哈波有任何的交流，布萊恩希望他不要被外界影響所分心。

先前小熊隊也成為了哈波有可能落腳的選擇之一，但因為小熊的薪資空間已經來到了稅線附近，所以小熊最終沒有出手。

布萊恩最後表示:「他能夠理解小熊為什麼沒有出手爭奪哈波，同時他也很滿足於現在所擁有的隊友，重視眼前所擁有的是最重要的。但我很為哈波高興，也很期待明年上場跟他對抗，我已經準備好打敗他了。」

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