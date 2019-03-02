棒球》二郭一莊、小飛俠 經典綽號源於張昭雄之口

資深球評張昭雄。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕人稱「張老師」的資深球評張昭雄，職棒元年歷史性開幕戰，他擔任中廣賽事球評，搭檔主播是錢定遠，一直到職棒十年結束，受假球案極大衝擊，決定不再擔任廣播和電視球評，但仍長期為球界貢獻所學。

不說可能很多老球迷不知道，早期許多職棒球星的綽號，都是張昭雄取的，他透露，「二郭一莊」郭源治、郭泰源、莊勝雄，「小毛」孫昭立、「百戰百勝」鄭百勝、「小飛俠」呂文生、「金門仔」翁豐堉，還有很多球員的綽號都是他取的；有諧音，也有的是球員特色。

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為什麼要幫球員取綽號?張昭雄解釋，球員那麼多，例如姓林的就一堆，怎麼讓球迷記得?取綽號是最好的方式，這樣很快就被大家記住了。

張昭雄曾任球評，也當過棒球記者，他相當重視紀錄，有一次他在業餘賽事做紀錄，比賽中他跑去上廁所，回座時漏記一打席，經人告知這打席是失誤，實際上是安打，後來某報社記者借他記錄寫新聞，因此寫錯，隔天報社長官打給他語帶責怪，讓張昭雄意識到紀錄和新聞正確的重要性，他認為，「寫新聞必須力求正確，代表報社、記者負責任的態度。」

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