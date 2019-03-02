棒球》台美職「入札制」下週五簽協定

中華職棒大聯盟會長吳志揚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中華職棒大聯盟今天表示，為加強中職和美國大聯盟的合作關係，以及建立中職球員旅美的轉隊機制，訂8日由會長吳志揚及大聯盟國際事業部資深副總裁史莫在台北共同簽署協定，也讓未來中職球員旅美有正式依據可循。

大聯盟去年底宣布和古巴棒協簽訂球員加盟辦法，未來古巴球員無需叛逃就可到美國打球。當時報導就提及大聯盟也已和中職簽訂「入札制度」，只是中職秘書長馮勝賢回應雙方確已達成共識，但尚未簽約。

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如今中職和大聯盟已敲定細節，將於3月8日上午11點在台北召開「美國職棒大聯盟與中華職棒大聯盟之球員協定簽署記者會」，正式簽下協議書。

以亞洲職棒來說，以往日、韓職球員赴美發展時，主要是透過入札制度或是自由球員方式進行，但中職之前和大聯盟之間並無類似規定，也讓雙方無所依循。就像統一獅終結者陳韻文去年季後行使旅外自由球員權利，當時也傳出費城人等美職球隊對他有興趣，但就卡在台、美間並無正式協議，最後不了了之。

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