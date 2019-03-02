UBA》「機會是給有勇氣的人！」白曜誠飆絕殺三分彈 義守氣走高師

義守白曜誠（右）投進準絕殺3分球。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕義守大學與高雄師大兩支高雄球隊今碰頭，一度領先達15分的義守卻在決勝節遭高師逆襲，讀秒階段反而以2分落後，最後1秒時，後衛白曜誠飆進三分球，成功以66：65絕殺高師大，晉級保有一線生機。

賽前1勝3負的義守，今面對2勝2負的高師，兩隊都有非贏不可的壓力。義守一度取得雙位數領先，卻在決勝節崩盤，倒數5秒義守發生失誤，讓高師王繁宇快攻上籃，取得2分領先，最後1秒，義守白曜誠三分球得手，助隊以1分險勝。

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「機會不只是給準備好的人，也是給有勇氣的人。」賽後義守教練謝玉娟表示，白曜誠這季被拉到主控位置，前幾場表現不好，讓他信心受到打擊，但最後這球他勇敢出手，相信會帶給他不少鼓勵。

白曜誠坦言，這場比賽前段的命中率確實不佳，但最後時間到了，沒想太多，也只能投了，但他說：「出手之後，覺得很有機會進，很高興幫助球隊贏球。」

義守羅建斌攻下全隊最高13分，白曜誠10分次之；高師大王繁宇繳全隊最高13分，莊博強11分次之。

義守白曜誠（後）投進準絕殺3分球。（記者林正堃攝）

義守白曜誠投進準絕殺3分球。（記者林正堃攝）

義守白曜誠（後）投進準絕殺3分球。（記者林正堃攝）

義守白曜誠（後）投進準絕殺3分球。（記者林正堃攝）

高師大楊台安跳投得分。（記者林正堃攝）

義守呂威霆空中攔截抄球成功。（記者林正堃攝）

高師大楊台安跳投得分。（記者林正堃攝）

義守白曜誠拉桿出手。（記者林正堃攝）

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