排球》中國人纖「下剋上」拍下台電 冠軍戰取得聽牌

企業女排冠軍賽第一場由中國人纖獲勝。（記者方賓照攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕中國人纖於企業十四年男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰系列賽，面對例行賽冠軍台電女排，中國人纖上演「下剋上」，以17：25、25：16、18：25、27：25、15：12爆冷擊敗衛冕軍，取得聽牌優勢。

台電女排是本季例行賽龍頭，排名第二的中國人纖未曾在例行賽擊敗過對手，數度逼到五局大戰仍落敗，賽前中國人纖教練張恩崇就透露，真的很想贏台電。

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不過台電此役率先取得局數聽牌優勢，張恩崇於第四局開打後喊出暫停，他表示，其實很不想這麼做，只好用罵的，罵醒球員。

中國人纖第四局開始急起直追，驚險以27：25逼進決勝局，第五局取得領先優勢，率先逼出賽末點，以15：12，拿下寶貴勝利，本季首度擊敗宿敵。

兩隊連續6年於挑戰賽爭冠，中國人纖曾於2015年封后，這次距離隊史第二冠，僅一勝之隔，張恩崇表示，明天會繼續奮力一搏，不過也會提醒球員不要太興奮。

企業女排冠軍賽第一場由中國人纖獲勝。（記者方賓照攝）

中國人纖獲勝。（記者方賓照攝）

台電陳曦。（記者方賓照攝）

中國人纖張瓈文攻擊。（記者方賓照攝）

中國人纖陳姿雅救球。（記者方賓照攝）

中國人纖吳韋華（7號）攻擊得分，接受隊友道賀。（記者方賓照攝）

中國人纖吳韋華（7號）攻擊得分，接受隊友道賀。（記者方賓照攝）

中國人纖吳韋華（7號）攻擊得分，接受隊友道賀。（記者方賓照攝）

台電黃芯瑜攻擊。（記者方賓照攝）

中國人纖吳韋華攻擊得分。（記者方賓照攝）

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