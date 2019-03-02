NBA》42歲還再打！老飛人卡特透露秘訣 林書豪直呼不想要

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹「老飛人」卡特（Vince Carter）年紀已42歲，仍在NBA賽場上奔馳。林書豪日前上節目時透露，有次向卡特請教延長職業生涯的秘訣，他則回是在比賽前吃兩種止痛藥，讓林書豪直呼不想要這樣做。

林書豪日前上暴龍隊友D.格林（Danny Green）的廣播節目，談到卡特時，林書豪透露，曾向他請教延長職業生涯的訣竅，「他當時回說，『比賽之前，我都會服用泰諾（Tylenol）、萘普生（Aleve）兩種止痛藥，這就是秘密』，而我則說，『老兄，我不可能做這事，這不是我期待聽到的答案』。」

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林書豪說，當時卡特指出，「沒有啦，我跟你開玩笑，你知道，很顯然要照顧好你自己的身體，但老實說，我比賽前需要泰諾和萘普生。有時候我的身體會有疼痛，需要吃藥，泰諾會先發揮效果，過一會萘普生才出現效果，所以兩種都要。」林書豪則打趣說，「好吧，我就把這資訊從自己腦中刪除。」

卡特本季在老鷹隊出賽58場，先發8場，平均每場有6.9分、2.6籃板。老鷹今天對公牛之戰，卡特上場打了45分鐘創本季新高，拿下13分。

老飛人卡特（左）、林書豪（右）。（資料照，法新社）

老飛人卡特。（美聯社）

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