SBL》簡浩末節4顆三分彈 許晉哲：「真希望簡浩在勇士」

桃園璞園簡浩第四節三分球連發。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕第16季SBL本週於桃園巨蛋舉行，璞園射手簡浩今於決勝節扮演關鍵殺手，單節三分球5投4中，全場攻下14分有12分集中在第四節，率隊拉出10：2的尾盤，奠定勝基。終場璞園79：69擊敗富邦勇士。

勇士主帥許晉哲賽後感嘆，「真希望簡浩在勇士陣中，他已經不只一次擊垮我們，尤其手風順的時候，相當難阻擋。」

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璞園次節一度落後達雙位數，但比賽中段逐漸收復失土，總教練麥班達表示，防守才是贏球之道。上半場被勇士拿下44分，但下半場只丟掉27分，成為扭轉戰局的關鍵。

璞園洋將強森攻下全場最高20分，外加11籃板，陳堅恩也進帳16分。璞園在明星賽後4場拿下3勝，後勢看漲。

桃園璞園簡浩第四節三分球連發。（記者陳志曲攝）

桃園璞園強森（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

桃園璞園陳堅恩（中）切入上籃遭對手破壞。（記者陳志曲攝）

桃園璞園拿下勝利。（記者陳志曲攝）

桃園璞園陳冠全（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園陳堅恩三分跳投。（記者陳志曲攝）

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