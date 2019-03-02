MLB》 二刀流風靡全美 老虎強打也有投手夢？（影音）

卡布雷拉（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近年來，二刀流在大聯盟中因為大谷翔平的加入而掀起了一波熱潮，也讓越來越多球員期望自己以二刀流的方式升上大聯盟，如戴維森（Matt Davidson）就是另一位有可能成為二刀流的球員。

大多數挑戰二刀流的都是年輕球員，不過最近有一位明星級的球員在春訓中登上了投手丘，那就是老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

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MVP, All-Star, Silver Slugger, Triple Crown and now...@MiguelCabrera | #TigersST pic.twitter.com/PrRmtZSF3K — Detroit Tigers （@tigers） 2019年3月1日

雖然這只是春訓的練習，不過從卡布雷拉登上投手丘投球，並且樂在其中的模樣，讓人覺得卡布雷拉也曾有投手夢，或許有一天老虎總教練真的有可能會讓他在比賽中上場投球。

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