SBL》周伯勳借鞋發威 台啤擊敗台銀鞏固龍頭寶座

台灣啤酒周伯勳（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台啤兩大主力蔣淯安與成力煥皆因傷缺陣，但仍靠堅強的團隊戰力取勝。先發五虎有4人得分上雙，其中前鋒周伯勳表現最佳，攻下全隊最高17分、13籃板，率隊76：70擊敗台銀。

賽前周伯勳的鞋子裂開，緊急向隊友張銘鋒借，不但沒有適應問題，還打得更出色。他笑說，「換了鞋好像更順暢。」

請繼續往下閱讀...

此役周伯勳在終場前1分30秒賞給台銀洋將泰勒一記火鍋，並快攻完成三分打，澆熄對手反撲氣焰。

台啤近8場拿下7勝，戰績18勝10敗，暫居龍頭寶座。總教練周俊三透露，農曆過年的休兵期間，針對體能進行特訓，全隊都到田徑場長跑，雖然過程中全隊叫苦連天，但卻收到不錯的成效。

台銀洋將泰勒攻下19分、12籃板，張博勝則進帳14分，但仍吞下本季第22敗，離第六名的璞園已落後達7.5場勝差，晉級季後賽的機會渺茫。

台灣啤酒王子綱切入上籃。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒塞瑟夫（右）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒愛德。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行泰勒（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/