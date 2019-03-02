排球》台電男排絕地大反攻 逆轉美津濃聽牌

企業男排冠軍賽第一場，台電男排逆轉獲勝。（記者方賓照攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕美津濃男排企業十四年男女排聯賽例行賽不曾擊敗台電，今天於挑戰賽冠軍系列賽首戰，挑戰衛冕軍台電，終場以25：23、25：20、13：25、23：25、13：15遭對方逆轉，台電男排取得冠軍賽聽牌優勢。

美津濃陣中有聯盟得分王「黃金左手」吳宗軒，今天祭出犀利攻擊，對抗台電「戰神」王明浚、「本土洋將」黃建逢，美津濃前兩局攻守俱佳，取得聽牌優勢，台電則是有發球失誤攪局，追分不易。

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台電很快重振旗鼓，先追回一局，第四局接著王明浚與吳宗軒對轟，美津濃浪費後半段4分領先，被王明浚攻勢破壞，雙方進入決勝局。

決勝局雙方不斷互換領先，第一次技術暫停後，台電來到2分領先，美津濃一次防守走位漏洞，台電逼出賽末點，美津濃以再見發球失誤收場，台電逆轉勝，於冠軍戰取得聽牌。

台電黃建逢攻擊。（記者方賓照攝）

台電王明浚攻擊。（記者方賓照攝）

台電李佳軒救球。（記者方賓照攝）

美津濃吳宗軒攻擊。（記者方賓照攝）

美津濃陳建廷救球。（記者方賓照攝）

台電贏球。（記者方賓照攝）

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