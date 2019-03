MLB》哈波百億大約轉戰費城人 新球季穿「3號」

哈波。(資料照,美聯社)

〔記者徐正揚/綜合報導〕費城人以13年3.3億美元簽下自由球員市場最大咖哈波,台灣時間明天凌晨3點將為他舉行加盟記者會,球團搶先在官方推特宣布,他將使用3號做為背號。

哈波已經偕同父母、妻子與經紀人搭機抵達佛州,他也在個人推特宣布,將於3月26日發行的PS4遊戲「The Show19」,封面是他穿上費城人球衣的照片。

I’m official! The new @phillies cover will be on shelves for @mlbtheshow launch day on 3/26. https://t.co/NyheFe903m #Playstationambassador pic.twitter.com/ADZzlD742I