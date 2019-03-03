不老費爸復仇7784 杜拜集滿生涯百冠

費德爾在杜拜男網賽單打賽中爭冠，笑捧賽史第8冠，集滿職業生涯第100座金盃，再度樹立紀錄里程碑。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕杜拜男網賽落幕，「高齡」37歲的費德爾（Roger Federer）甜蜜復仇，單打決賽挾2個6：4強壓希臘20歲超級新秀西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），不但回報今年初澳網大滿貫16強輸球之仇，費爸笑捧賽史第8冠，更集滿職業生涯第100座金盃，再度樹立紀錄里程碑。

坐擁男網史上最多20座四大賽冠軍的費德爾，汲取澳網先盛後衰，4盤慘遭西西帕斯大逆轉的教訓，狹路相逢開賽率先突破，一路領先至第10局，費爸雖錯失3個盤末點，還被年輕的第5種子逼出兩個被破發點，但薑是老的辣，關鍵時刻瑞士第2種子頂住壓力，驚險保發先馳得盤。

「高齡」37歲的費德爾甜蜜復仇，在杜拜男網賽單打決賽挾2個6：4強壓希臘20歲超級新秀西西帕斯。（歐新社）

次盤老少雙雄持續互保僵持不下，直到第9局老經驗費爸掌握破發點直接拿下，順勢再保直落2關門，歷經1小時10分鐘激戰，硬是氣走了國內球迷暱稱為「7784」的後生晚輩，並中止西西帕斯近來8連勝。費爸多喜臨門，已繼名人堂球星美國康諾斯（Jimmy Connors）之後，榮膺史上第2位ATP百冠傳奇，退休的康諾斯仍以109冠穩居首位，寶刀未老的費爸則差9冠。

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