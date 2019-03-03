羽球》周天成苦戰3局不敵西本拳太 無緣德國賽3連霸

周天成（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天凌晨在超級300系列德國羽球公開賽，以15：21、21：18、16：21不敵日本好手西本拳太，無緣3連霸。

世界排名第3的周天成生涯面對世界排名11的西本拳太，取得對戰3連勝。其中，去年德國公開賽兩人過招，小天上演逆轉戲碼完成2連霸。

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周天成開局最多取得4分領先，但西本拳太逐步展開追分，一度取得14：12領先，即使小天連下3分討回領先，可惜再被對手拉出7：0，首局拱手讓出。

周天成次局起初被對手連拿4分，即使靠6：2攻勢扳平，但數次進攻過於急躁，反讓西本拳太拿到11：8領先，而小天後半局趁對手連續擊球出界，並搭配得分後的霸氣怒吼，在12：15落後，用一波9：3攻勢，把戰局逼入第3局。

周天成過去兩度與西本拳太打入第3局皆能勝出，無奈這回在開局就先遭對手壓制，最多落後5分，後半局更是落後達7分，小天即使連追4分，可惜最後功虧一簣，黯然痛失3連霸機會。

西本拳太。（圖片取自推特）

至於男單4強另組對戰，世界球王、日本名將桃田賢斗以24：26、21：16、21：15逆轉丹麥好手維汀賀斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），決賽將上演日本內戰。

女單部分，世界排名第8泰國好手依瑟濃以21：15、21：12收拾世界排名第2的日本名將奧原希望；世界排名第5、日本好手山口茜以21：14、21：11擊敗世界排名26馬來西亞選手吳堇溦，依瑟濃、山口茜將爭取最終后冠，山口茜也將尋求3連霸。

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