MLB》教士馬查多初登場 展現選球眼上壘

馬查多第一個打席擊出飛球出局。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬查多（Manny Machado）今天首度穿著教士隊球衣上場出賽，他以先發三壘手的身分打了兩個打席，沒有安打，選到一次保送上壘，總共出賽三局，這場比賽教士隊以7：6取得勝利。

馬查多打完三局後便被換下場休息，賽後馬查多受訪時表示自己的感覺很好，他在現場看到很多教士球迷為他加油，他也明白這些球迷相當興奮地期待他們在新賽季中的表現。

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馬查多在上周與教士隊簽下一紙10年3億美元的天價合約，當時打破北美職業運動史上最大合約，不過哈波的13年3.3億美元合約隨後便破掉這項紀錄，但馬查多的合約均薪比哈波還多上約400萬美元，並且合約當中還在第五年有著跳脫條款，哈波的合約並沒有跳脫條款。

馬查多上周與教士隊簽下10年大約。（今日美國）

這場比賽教士隊在第二局打下一個4分大局，接替馬查多上場的三壘新秀帕茲（Hudson Potts）在七局下半敲出一發陽春彈，教士另外一位新同學金斯勒（Ian Kinsler），在第二次打擊時，於滿壘的情況下面對紅襪前隊友波梅蘭茲（Drew Pomeranz）敲出清壘二壘打。

教士隊大物新秀小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）這場比賽敲出一支安打，被三振2次跑回1分。去年從印地安人隊換來的捕手新秀米吉亞（Francisco Mejía）則是兩打數1安打，被三振1次跑回1分。

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