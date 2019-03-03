MLB》哈波成費城下位3號巨星 艾佛森讚：球衣將會被退休！

費城人隊今天為哈波舉行加盟儀式。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊搶到今年自由市場最大咖的外野明星選手哈波（Bryce Harper），並選擇3號做為他的背號，同樣也是身批3號球衣費城七六人隊巨星艾佛森（Allen Iverson）認為，費城人隊最終會將哈波身穿的3號球衣給退休。

哈波在國民隊時原本身穿34號球衣，只不過上一位穿上這個號碼的選手是已故名人堂球星哈勒戴（Roy Halladay），哈波在今天的加盟記者會上表示，他認為哈勒戴該是最後一位穿上費城人隊34號球衣的選手，因此才改穿3號球衣。

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七六人隊球星艾佛森認為，費城人隊最終將會把哈波的3號球衣退休。（美聯社）

艾佛森在1996年NBA選秀會上，以狀元之姿加盟七六人隊，更拿下該年度的新人王獎項。他生涯為七六人隊效力12個球季，在七六人隊期間拿下4座得分王，並留下平均得分27.6分的驚人數據，艾佛森生涯拿過兩次年度MVP，11度入選明星賽，在2016年入選了NBA名人堂。

艾佛森在2016年入選NBA名人堂。（資料照）

This number will be retired from the Phillies!!! #illHaveItFirst #SoDope #BryceFan #3 pic.twitter.com/7Yo03jwbiH — Allen Iverson （@alleniverson） 2019年3月2日

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