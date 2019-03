MLB》哈波成費城下位3號巨星 艾佛森讚：球衣將會被退休！

費城人隊今天為哈波舉行加盟儀式。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕費城人隊搶到今年自由市場最大咖的外野明星選手哈波(Bryce Harper),並選擇3號做為他的背號,同樣也是身批3號球衣費城七六人隊巨星艾佛森(Allen Iverson)認為,費城人隊最終會將哈波身穿的3號球衣給退休。

哈波在國民隊時原本身穿34號球衣,只不過上一位穿上這個號碼的選手是已故名人堂球星哈勒戴(Roy Halladay),哈波在今天的加盟記者會上表示,他認為哈勒戴該是最後一位穿上費城人隊34號球衣的選手,因此才改穿3號球衣。

七六人隊球星艾佛森認為,費城人隊最終將會把哈波的3號球衣退休。(美聯社)

艾佛森在1996年NBA選秀會上,以狀元之姿加盟七六人隊,更拿下該年度的新人王獎項。他生涯為七六人隊效力12個球季,在七六人隊期間拿下4座得分王,並留下平均得分27.6分的驚人數據,艾佛森生涯拿過兩次年度MVP,11度入選明星賽,在2016年入選了NBA名人堂。

艾佛森在2016年入選NBA名人堂。(資料照)

This number will be retired from the Phillies!!! #illHaveItFirst #SoDope #BryceFan #3 pic.twitter.com/7Yo03jwbiH