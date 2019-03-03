MLB》「3號哈波」盼終老費城人 竟口誤說想為前東家奪冠

哈波出席加盟記者會。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊和哈波（Bryce Harper）簽下13年3.3億美元史上最大約，今舉行加盟記者會，哈波改披3號戰袍，直呼想在費城終老，但在宣示未來目標時卻口誤，尷尬說成「想把冠軍帶回華盛頓」，成為一插曲。

26歲哈波和費城人簽下13年合約，擁有完全不得交易條款權力，也沒有跳脫條款，極大可能會「待好待滿」，等到2031年跑完合約才會離開費城，讓不少人相當驚訝，但哈波早在簽約前就已多次表明，想在剩下的職業生涯待在同隊。

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今哈波出席加盟記者會，他再次強調，「很開心被費城人和球迷們需要，我會將費城視為我家庭的一部分，我想長期待在同個地方，結束職業生涯。」

哈波在國民隊待了7年，菜鳥年就奪下國聯新人王，2015年以42轟拿下全壘打王獎項，並成功奪下首座國聯MVP，哈波生涯累積922安、184轟和521打點，打擊三圍為.279/.388/.512，但也因為長期效力國民，記者會還發生一插曲，哈波提到未來目標時，竟說成想替前東家贏回一座冠軍。

另外，記者會也提到背號部分，哈波在國民時期使用的34號，費城人因打算退休名人堂球星哈勒戴哈勒戴（Roy Halladay）球衣，哈波今穿3號新戰袍亮相。

費城人隊總管替哈波換上新戰袍。（美聯社）

哈波換上新戰袍亮相。（美聯社）

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