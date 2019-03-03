MLB》洋基腦溢血投手重返球場超感動 被打爆仍受全場歡呼（影音）

Welcome back, Danny! Your strength and dedication are an example to us all. pic.twitter.com/0uLE9DJHfe — New York Yankees （@Yankees） 2019年3月2日

〔體育中心／綜合報導〕去年曾在休息室內因腦溢血被緊急送醫的法庫哈（Danny Farquhar），今天穿著洋基隊的球衣進行他春訓首度登板，雖然他的投球表現不佳，但他被換下場時全場觀眾都為他歡呼，隊友也在休息室內為他鼓掌，場面相當感人。

請繼續往下閱讀...

法庫哈說：「我很高興能夠重回球場，我在場上的感覺很好，很明顯地我的表現並不好，但我還是會把這天稱做是好的一天，很高興有那麼多人支持我，我從來沒在失掉5分之後還有這麼多人與我擊掌。」法庫哈今天在第四局登板，只投了0.1局就送出2次四壞，被敲出3安失掉5分，隨後便被換下場休息。

法庫哈以小聯盟合約加盟洋基隊。（資料照）

洋基隊總教練布恩看到法庫哈的表現後說道：「我發現當我在看他投球時，比自己預期的還要更情緒化了一點，我當時感到相當緊張和焦慮，我希望他表現得很好，雖然結局並非如此，我認為他相當珍惜自己能夠重返投手丘這件事，這真的非常特別。」

法庫哈上個賽季4月時，當時效力於白襪隊的他，在接替謝茲（James Shields）投球後回到休息室昏倒，緊急送醫後診斷出他是因為腦動脈瘤造成腦出血，經過手術及復健，法庫哈在去年6月初便受白襪隊邀請回球場開球，季末選擇以小聯盟約加盟洋基隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/