足球》完全吃死死！ 西甲德比巴薩再勝皇馬

今年對戰皇馬拿下3勝1和的巴薩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第26輪焦點大戰：西甲國家德比，巴薩隆納（Barcelona）作客皇家馬德里（Real Madrid）伯納烏球場（Santiago Bernabéu），前一次雙方才在2月28日且同是皇馬主場較量，巴薩以3：0勝出，並淘汰皇馬取得國王盃決賽門票，這場比賽靠著克羅埃西亞中場拉基蒂奇（Ivan Rakitić）的破門讓巴薩最終以1：0再度踢館成功，皇馬則是吞下最近的主場3連敗。

上半場比賽剛開賽，巴薩的中場布斯克斯（Sergio Busquets）在禁區外一個對德國中場大師克羅斯（Toni Kroos）的犯規，吞下本場第一張黃牌，隨後皇馬讓貝爾（Gareth Bale）操刀這次自由球未能取得進球，比賽第26分鐘，這場踢巴薩右邊衛的萬能工具人羅貝托（Sergi Roberto）一記漂亮的直塞球，讓拉基蒂奇擺脫對手糾纏，直接單挑面對門將，在球門右側用一個精彩的小挑球越過門將後進球，巴薩先馳得點，上半比分以1：0作收。

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比賽來到下半場，比賽張力依舊強大，兩隊不管是在球技上的比拚還是肢體上的碰撞，皆讓比賽既緊張又刺激，只可惜皇馬有幾次破門良機皆未能把握，終場巴薩1：0再次帶走勝利，兩隊在西甲的積分差距來到12分（巴薩60分，皇馬48分），剩12輪賽事的皇馬要逆勢奪西甲冠軍的難度是越來越高。

巴薩今年對戰完全壓制皇馬，4度交手巴薩拿下3勝1和，包含西甲聯賽主客場雙殺，以及國王盃四強1勝1和淘汰皇馬晉級決賽，這4次對戰中巴薩共踢進10球，包括西甲第10輪，隊長梅西（Lionel Messi）於主場缺席，還以5：1血洗皇馬，而蘇亞雷斯（Luis Suarez）堪稱皇馬殺手，在今年的對戰中共踢進5球。

值得一提的是，巴薩與皇馬的歷史對戰中，巴薩拿下96勝，皇馬95勝，是近87年來勝場數首度超越皇馬，取得對戰優勢。

巴薩這場比賽的控球時間比為51.6%，皇馬48.4%，射門次數皇馬17次多於巴薩的10次，但射正次數卻是巴薩4次稍優於皇馬的3次，皇馬整場犯規次數達16次，巴薩也來到13次，而本場的進球大功臣拉基蒂奇攻下這比賽唯一進球，是他今年在西甲聯賽的第3顆進球。

今日進球的大功臣拉基蒂奇（圖中）。（法新社）

西甲德比球員間總是少不了的衝突。（法新社）

贏球方和輸球方的情緒落差。（路透社）

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