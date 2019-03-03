MLB》菊池雄星二度先發飆3K 總教練大讚有效率（影音）

#MarinersST x Yusei Kikuchi pic.twitter.com/1c9x3d9zWm — Seattle Mariners （@Mariners） 2019年3月2日

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星菊池雄星今天進行熱身賽第二度登板，他先發主投3局送出3次三振，在第三局遇到亂流失掉2分，最終球隊以0：8輸球，他也吞下熱身賽首敗。

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菊池前兩局表現堪稱完美，6上6下送出3次三振，不過到了第三局遇到亂流，他先是古德溫 （Brian Goodwin）敲出安打，隨後對菲利浦斯（Brett Phillips）投出觸身球，接著解決掉Cam Gallagher後被漢彌爾頓（Billy Hamilton）敲出二壘安打失分，梅瑞菲德（Whit Merrifield）滾地球帶有一分打點，小孟德西（Raul Mondesi）飛球出局。

菊池雄星前兩局表現完美，第三局遇到亂流失兩分吞敗。（資料照）

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）賽後訪談時稱讚菊池雄星的表現，他表示菊池的直球以及曲球組合表現很好，前兩局的投球相當有效率。瑟維斯認為球隊在第三局的防守並不好，而球隊在菊池下場後，球隊要他回牛棚把投球數補到50球，瑟維斯表示，菊池已經做到球隊想要他做的每件事，並希望他能夠繼續變得更好。

這場比賽水手隊另外一名日本選手鈴木一朗，今天先發第7棒守右外野，兩打數沒有敲安，熱身賽打擊率降到1成54。

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