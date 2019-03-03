NBA》不惜用全隊換一眉哥？ 湖人老闆怒斥「假新聞」

湖人老闆否認願意用多數主力交易來A.戴維斯的傳聞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人日前為了交易來鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），不惜將年輕主力全部放上談判桌，但最終仍以失敗告吹，對此，湖人老闆珍妮（Jeanie Buss）近日受訪時駁斥是「假新聞」。

湖人在交易大限截止日前，積極與鵜鶘討論A.戴維斯的交易案，除了詹姆斯（LeBron James）外，其他主力球員幾乎都出現過交易名單內，而《洛杉磯時報》報導指出，湖人最終提出的報價包裹裡有波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）、朗多（Rajon Rondo）、史蒂芬森（Lance Stephenson）、畢斯利（Michael Beasley） 和庫茲馬（Kyle Kuzma），還加碼2個首輪籤，希望能夠換來A.戴維斯，也願意吃下S.希爾（Solomon Hill）的爛約，但最後交易案仍不了了之。

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不過《Bleacher Report》記者貝克（Howard Beck）透露，湖人老闆珍妮否認這項消息，並怒批這是「假新聞」，聲明絕對不會用整支球隊去換1個球員。

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