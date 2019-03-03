NBA》湖人想拚季後賽 最可怕問題浮現

湖人一哥詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨與公鹿激戰，最後關鍵時刻卻失誤不斷，終場以120：131敗下陣來，現在全隊士氣低迷，連拚戰的決心恐都已蕩然無存，儼然成為湖人衝擊季後賽之路的最大問題。

湖人在季初一度衝到前四，進入季後賽衝刺階段卻表現疲軟，現以30勝32敗排西部第十，與第八的馬刺有3.5場勝差，在前的還有國王，紫金大軍衝擊季後賽形勢相當嚴峻，剩下20場比賽，場場都是關鍵。

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慘的是，昨領先時卻在重要階段出現多次離譜行徑敗掉可能到手的勝利，除了錯失拉近八強的距離，現在湖人內部爆發不安情緒，《Yahoo Sports》記者Chris Haynes透露，有不少球員已喪失鬥志，認為想進季後還根本是天方夜譚。

如何提振士氣成為湖人的首要，因為剩下的日子不多了，湖人眾將若是不找回決心，等於是提前放棄季後賽，即便詹姆斯（LeBron James）個人能力再強也獨木難支；湖人今面對排名墊底的太陽，應該會是全隊重整旗鼓找回信心的好機會，湖人將挑戰本季4戰橫掃太陽。

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