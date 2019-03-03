足球》一週賺1600萬台幣！桑切斯笑傲英倫

曼聯邊鋒桑切斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英媒《每日鏡報》公布了英超球員週薪排行榜，曼聯邊鋒桑切斯（Alexis Sánchez）以39.1萬英鎊（約1594萬台幣）稱霸英倫，兵工廠明星中場厄齊爾（Mesut Ozil）則以35萬英鎊（約1426萬台幣）排在第2，曼聯球星博格巴以29萬英鎊（約1182萬台幣）位居第3。值得注意的是，11位當中「曼市雙雄」上榜7位，財力相當雄厚。

英超週薪榜前11名：

1. 桑切斯（曼聯）-39.1萬英鎊（約1594萬台幣）

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2. 厄齊爾（兵工廠）-35萬英鎊（約1426萬台幣）

3. 博格巴（曼聯）-29萬英鎊（約1182萬台幣）

4. 德布勞內（曼城）-28萬英鎊（約1141萬台幣）

5. 斯特林（曼城）-27.5萬英鎊（約1121萬台幣）

6. 盧卡庫（曼聯）-25萬英鎊（約1019萬台幣）

7. 阿奎羅（曼城）-22萬英鎊（約896萬台幣）

8. 凱恩（熱刺）-20萬英鎊（約815萬台幣）

9. 阿札爾（切爾西）-20萬英鎊（約815萬台幣）

10. 馬赫雷斯（曼城）-20萬英鎊（約815萬台幣）

11. 薩拉（利物浦）-20萬英鎊（約815萬台幣）

曼聯球星博格巴。（法新社）

切爾西邊鋒阿札爾。（資料照，路透）

兵工廠中場厄齊爾。（資料照，路透）

熱刺前鋒凱恩。（法新社）

利物浦前鋒薩拉。（歐新社）

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