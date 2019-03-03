英超》法國門神關鍵一撲 熱刺踢和兵工廠

洛里斯（圖中）關鍵一撲，幫助熱刺保持平手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第29輪重點賽事─北倫敦德比大戰，由兵工廠作客托特納姆熱刺，兵工廠靠著威爾斯中場拉姆塞（Aaron Ramsey）的進球，熱刺則是憑藉當家前鋒凱恩（Harry Kane）踢進12碼罰球，加上最後傷停補時洛里斯（Hugo Lloris）撲下一顆關鍵12碼罰球，兩軍終場以1：1握手言和。

上半場比賽兵工廠於攻守兩端皆佔有優勢，比賽第16分鐘，球季末即將離隊的拉姆塞靠著優異的個人能力閃過一名防守者及門將後，將球射進球門，幫助槍手先馳得點，甫包下倫敦足球獎最佳球員及教練的熱刺隊也沒被壓著打，多次進攻良機產生並給予兵工廠後防數次威脅，只可惜運氣不佳未能進球，包含艾瑞克森（Christian Eriksen）一顆完美弧度的自由球傳給處在越位位置的凱恩頭錘攻門，上半場熱刺以0：1暫時落後。

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比賽來到下半場，戰局有了改變，熱刺開始在進攻端取得優勢，可惜一直未能有所突破，直到比賽第73分鐘凱恩在禁區被犯規，幫助熱刺獲得一顆寶貴的12碼罰球，而他自己操刀主罰也命中，熱刺將比分追平至1：1。

來到最後階段第91分鐘，替補上陣的前鋒奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）在禁區內與桑切斯（Dávinson Sánchez）的輕微碰撞後倒地，裁判判罰12碼點球，幫兵工廠拿到一次極佳機會絕殺對手，但是熱刺的法國門神洛里斯將奧巴梅洋的12碼擋出，讓兵工廠全取3分的美夢破碎，比賽終了前有個小插曲，本場賽事替補上場的托雷亞（Lucas Torreira）在比賽第95分鐘時因一記相當危險的鏟球動作，直接領到紅牌出場，終場熱刺在主場1：1與死對頭兵工廠握手言和。

凱恩這場比賽的進球讓他成為熱刺及兵工廠在英超聯賽的對戰中，進球最多的球員，而拉姆塞的入球則是本季他在英超聯賽進的第3球。

拉姆塞進球後興當興奮。（路透社）

凱恩的進球讓他成為北倫敦德比戰中進球最多的球員。（法新社）

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