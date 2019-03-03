網球》費德爾偉大旅程 19年完成「0到100冠」里程碑

費德爾完成百萬里程碑。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕37歲費德爾（Roger Federer）昨杜拜站決賽完成甜蜜復仇，以6：4、6：4擊敗20歲希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），成就生涯百冠，驚人成就載入史冊，各界紛紛送上祝福。

費德爾在2000年2月參加馬賽公開賽，生涯首度打進巡迴賽冠軍賽但未能奪冠，直到2001年的米蘭站收獲生涯首座金盃，19年期間，費德爾締造0到100的偉大里程碑，杜拜賽奪冠後，他也高呼這是「夢想成真」的美妙感覺。

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「真的很開心，這是我在杜拜的第8冠，同時象徵第100冠的榮耀。」費德爾開心表示，這是一個特別的一夜，現在他是網壇史上第二位冠軍量達三位數的球員，僅次於康納斯（Jimmy Corners）的109冠，是否有機會再將紀錄推向另一個高度，費德爾說：「那就看我還有體內還有多少燃料了！」

費德爾杜拜賽個人第8冠。（歐新社）

費德爾完成百冠偉大旅程，各界紛紛道賀，康納斯幽默表示，「歡迎來到『三位數』俱樂部，我品嘗寂寞已經有很長一段時間了，很開心終於有人作伴了！」

前美國名將布雷克（James Blake）則說，「我女兒問我，『爸爸拿了幾冠？』，我驕傲的說出『10座』，她卻問我說『怎麼只有拿到10冠』。」布雷克恭喜費德爾之餘，還開玩笑的說，「謝謝你，讓我在女兒面前好像很糟一樣。」

不只網壇球星，美國滑雪女神馮恩（Lindsey Vonn）也送上祝福，NBA勇士隊官方推特也發文恭喜費德爾。

費德爾擁有「全球主場」美譽，許多球迷支持他。（歐新社）

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